Марк Кукурелья - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Кукурелья
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 55,00
млн
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Кукурелья
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|72' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 68'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|03.02.2023
|1' - 84'
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)