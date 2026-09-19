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Италия. Серия B
Команды
Беневенто
Леонардо Серникола
Статистика
€ 700 тыс
Леонардо Серникола - статистика
Беневенто
30 июля 1997 (29)
#17 | Защитник
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 1
19.09.2026
Беневенто
1' - 87'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
1 : 0
05.09.2026
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Беневенто
1 : 1
30.08.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 1
19.09.2026
Беневенто
1' - 87'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
1 : 0
05.09.2026
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Беневенто
1 : 1
30.08.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Беневенто
1 : 2
22.08.2026
Модена
80' - 90'
85'
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