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Мирзад Механович
Статистика
Мирзад Механович - статистика
Завершил карьеру
5 января 1993 (33), Сребреница
#95 | Полузащитник
176 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Фастав
0 : 2
07.12.2017
Локомотив
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Локомотив
3 : 0
28.09.2017
Фастав
46' - 90'
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