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Жан-Клод Биллонг
Статистика
Жан-Клод Биллонг - статистика
Завершил карьеру
28 декабря 1993 (32)
#6 | Защитник
192 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 1
28.08.2022
Клермон
68' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
1 : 0
21.08.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 4
14.08.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
0 : 5
06.08.2022
ПСЖ
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