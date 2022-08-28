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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Клермон
Лорьян - Клермон: обзор матча 28 августа 2022
Лорьян
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
24'
Т. Моффи (П)
41'
Т. Моффи
62'
М. Чам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Клермон
Замена
С. Диарра
️️️️
А. Лорьенте
90'
+1
Замена
И. Бонке
️️️️
Э. Ле Фе
82'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
73'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Ж. Понко
73'
71'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Д. Аллевина
68'
Замена
Й. Маньин
️️️️
К. Андрич
68'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
М. Гоналон
68'
Замена
Ж. Бела
️️️️
А. Сейду
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Чам
Пас отдал
К. Андрич
49'
Замена
А. Менди
️️️️
С. Хауи
48'
Вторая желтая
Н. Боржес
ГОЛ! 2:0!
Т. Моффи
Пас отдал
Ж. Понко
41'
39'
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Моффи
24'
22'
Желтая карточка
Н. Боржес
Желтая карточка
Г. Калюлю
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
6
Брэндон Байе
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-1-3-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
28
Ле Фе
45
Лорьенте
21
Понко
11
Уаттара
9
Моффи
4-2-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
21
Ожье
24
Ветеска
30
Боржес
25
Гоналон
25
Гастьен
26
Аллевина
70
Чам
10
Хауи
17
Андрич
21
Понко
11
Ле Бри
11
Ле Бри
21
Понко
28
Ле Фе
8
Бонке
8
Бонке
28
Ле Фе
45
Лорьенте
25
Диарра
25
Диарра
45
Лорьенте
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
10
Хауи
29
Менди
29
Менди
10
Хауи
25
Гоналон
6
Биллонг
6
Биллонг
25
Гоналон
17
Андрич
6
Маньин
6
Маньин
17
Андрич
36
Сейду
91
Бела
91
Бела
36
Сейду
26
Аллевина
99
Кюи
99
Кюи
26
Аллевина
Остались в запасе
Лорьян
Клермон
1
Пауль Нарди
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
12
Упарин Джоко
ВР
6
Брэндон Байе
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
7
Пабло Пажи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
6
Брэндон Байе
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лорьян - Клермон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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