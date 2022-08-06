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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - ПСЖ
Клермон - ПСЖ: обзор матча 06 августа 2022
Клермон
06.08.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
9'
Неймар
26'
А. Хакими
38'
Маркиньос
80'
Л. Месси
86'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - ПСЖ
86'
ГОЛ! 0:5!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Паредес
Замена
Б. Байе
️️️️
М. Гоналон
85'
Замена
С. Хауи
️️️️
Э. Рашани
82'
80'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
78'
Замена
У. Экитике
️️️️
П. Сарабия
78'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Д. Аллевина
73'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Чам
73'
Желтая карточка
М. Гоналон
67'
67'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
С. Рамос
67'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Витинья
Желтая карточка
Д. Аллевина
38'
38'
ГОЛ! 0:3!
Маркиньос
Пас отдал
Неймар
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Хакими
Пас отдал
Неймар
13'
Желтая карточка
Витинья
9'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
ЦП
25
Йоан Гастьен
ЦП
26
Джим Аллевина
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
69
Софьян Шадер
ЦП
6
Брэндон Байе
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
21
Ожье
19
Рашани
25
Гоналон
36
Сейду
70
Чам
25
Гастьен
26
Аллевина
17
Андрич
3-2-2-3
1
Доннарумма
5
Маркиньос
93
Рамос
3
Кимпембе
2
Хакими
25
Мендеш
17
Витинья
6
Верратти
10
Месси
7
Сарабия
10
Неймар
70
Чам
6
Маньин
6
Маньин
70
Чам
25
Гоналон
6
Байе
6
Байе
25
Гоналон
19
Рашани
10
Хауи
10
Хауи
19
Рашани
26
Аллевина
20
Доссу
20
Доссу
26
Аллевина
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
93
Рамос
20
Мукиэле
20
Мукиэле
93
Рамос
17
Витинья
5
Паредес
5
Паредес
17
Витинья
7
Сарабия
22
Экитике
22
Экитике
7
Сарабия
Остались в запасе
Клермон
ПСЖ
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Клермон - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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