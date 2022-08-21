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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ницца
Клермон - Ницца: обзор матча 21 августа 2022
Клермон
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
6'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ницца
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
84'
Замена
Ж. Бела
️️️️
С. Хауи
83'
82'
Вторая желтая
Ж. Тодибо
80'
Красная карточка
М. Лемина
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Тюрам
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
70'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
М. Чам
70'
65'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
П. Росарио
61'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Желтая карточка
М. Гоналон
60'
58'
Замена
М. Бар
️️️️
Ж. Лотомба
58'
Замена
А. Делор
️️️️
Б. Браими
57'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
К. Стенгс
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
21
Ожье
36
Сейду
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
10
Хауи
70
Чам
17
Андрич
4-3-2-1
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
24
Данильюк
3
Лотомба
19
Тюрам
99
Лемина
13
Росарио
14
Стенгс
7
Браими
9
Гуири
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
70
Чам
15
Бертомье
15
Бертомье
70
Чам
10
Хауи
91
Бела
91
Бела
10
Хауи
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
14
Стенгс
20
Аталь
20
Аталь
14
Стенгс
3
Лотомба
26
Бар
26
Бар
3
Лотомба
13
Росарио
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Росарио
19
Тюрам
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Тюрам
7
Браими
9
Делор
9
Делор
7
Браими
Остались в запасе
Клермон
Ницца
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Клермон - Ницца
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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