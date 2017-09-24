Оливер Пражновски - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Пражновски
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Пражновски
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|4:2
|Тюмень (Тюмень)
|18.11.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|90'
|12.11.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|62'
|04.11.2017
|1' -68'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Химки (Химки)
|29.10.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|21.10.2017
|1' -76'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|14.10.2017
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|07.10.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|30.09.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|14.08.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Сочи (Сочи)