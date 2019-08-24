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    Марк Даффи - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Даффи
    Состав Без клуба
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1985 (37 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    22.10.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.10.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    05.10.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.10.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    27.09.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.09.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    31.08.2019 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24.08.2019 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:3 Лидс (Лидс)
    21.08.2019 Был в запасе Престон (Престон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.08.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Дерби Каунти (Дерби)
    10.08.2019 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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