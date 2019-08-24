|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|22.10.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.10.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|27.09.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24.08.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|21.08.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)