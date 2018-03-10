Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008