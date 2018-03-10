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Здравко Кузманович
Статистика
Здравко Кузманович - статистика
Завершил карьеру
22 сентября 1987 (38), Тун
#8 | Полузащитник
186 см | 72 кг
Сербия | Швейцария
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Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
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Италия. Серия А 2013/2014
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Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
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Германия. Бундеслига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
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Лига Европы 2010/2011
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Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
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Кубок УЕФА 2008/2009
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
6
0
1
0
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
10.03.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
1 : 1
22.01.2018
Малага
Был в запасе
90'
90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
12.01.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 1
08.01.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 0
21.12.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
3 : 3
23.09.2017
Атлетик
1' - 52'
35'
52'
52'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
5 : 0
19.09.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
16.09.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1 : 0
26.08.2017
Малага
1' - 54'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 1
21.08.2017
Эйбар
1' - 90'
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