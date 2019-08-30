Омар Богл - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Богл
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
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€ 600
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|Имя
|Омар
|Фамилия
|Богл
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кардифф
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|10.11.2019
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|4:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|27.10.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|22.10.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|21.09.2019
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.09.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|72'
|21.08.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|18.08.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|03.08.2019
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Кардифф (Кардифф)
|70'