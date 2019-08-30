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    Омар Богл - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Омар
    Фамилия Богл
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кардифф 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.11.2019 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    10.11.2019 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.11.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 4:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    27.10.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    22.10.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    28.09.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    21.09.2019 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.09.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    30.08.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    24.08.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    72'
    21.08.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    18.08.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    10.08.2019 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    03.08.2019 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Кардифф (Кардифф)
    70'
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