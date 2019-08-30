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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 30 августа 2019
Кардифф
30.08.2019, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
42'
Д. Мерфи
45'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Фулхэм
89'
Желтая карточка
Т. Кэрни
85'
Желтая карточка
Э. Моусон
Желтая карточка
Л. Бакуна
80'
72'
Желтая карточка
М. Беттинелли
68'
Вторая желтая
Г. Артер
66'
Желтая карточка
Г. Артер
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
И. Кавалейру
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Э. Флинт
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Кардифф
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-2-2
12
Смитис
12
Беннетт
23
Моррисон
21
Пелтье
44
Флинт
32
Роллс
10
Бакуна
17
Томлин
23
Мерфи
3-3-1-2
13
Беттинелли
3
Рим
26
Моусон
23
Брайан
6
Рид
31
Артер
10
Кэрни
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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