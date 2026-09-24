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Франция. Лига 2
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Сент-Этьен
Ирвин Кардона
Статистика
€ 2,50 млн
Ирвин Кардона - статистика
Сент-Этьен
8 августа 1997 (29)
#7 | Нападающий
Мальта | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
1' - 90'
36'
81'
Франция. Лига 2, 7 тур
Метц
2 : 2
19.09.2026
Сент-Этьен
1' - 80'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
1' - 70'
Франция. Лига 2, 5 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.09.2026
Монпелье
1' - 90'
41, 71'
Франция. Лига 2, 4 тур
Дижон
2 : 3
31.08.2026
Сент-Этьен
1' - 90'
21'
Статистика по турнирам
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Франция. Лига 2 2026/2027
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Команда
И
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П
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Мальта
1
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
1' - 90'
36'
81'
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