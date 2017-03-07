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    Алекс Брэй - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Брэй
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    29.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.04.2017 45' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    64'
    17.04.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    14.04.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    08.04.2017 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    04.04.2017 86' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    01.04.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    18.03.2017 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 5:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    07.03.2017 71' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    04.03.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    25.02.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    18.02.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 5:0 Ротерхэм (Шеффилд)
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