Алекс Брэй - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Брэй
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Брэй
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.04.2017
|45' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|64'
|17.04.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|04.04.2017
|86' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|5:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|07.03.2017
|71' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|5:0
|Ротерхэм (Шеффилд)