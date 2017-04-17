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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ротерхэм
Рединг - Ротерхэм: обзор матча 17 апреля 2017
Рединг
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
66'
Л. Граббан
79'
Д. Свифт
19'
Т. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ротерхэм
Замена
А. Попа
️️️️
Г. МакКлири
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Мэтток
83'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Т. Адейеми
ГОЛ! 2:1!
Д. Свифт
Пас отдал
К. Гантер
79'
74'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Фишер
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Г. МакКлири
66'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Р. Беренс
65'
58'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
К. Моррис
Замена
Л. Келли
️️️️
Я. Мейте
45'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Адейеми
17'
Желтая карточка
У. Волкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Рой Беренс
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
77
Адриан Попа
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
3-4-1-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
26
Мур
6
Блэкетт
8
Свифт
11
Мейте
21
Обита
19
Уильямс
7
Беренс
29
Керморган
12
МакКлири
4-1-3-2
12
О'Доннелл
6
Аджайи
14
Фишер
6
Вуд
3
Мэтток
21
Смолвуд
28
Тейлор
15
Адейеми
6
Волкс
9
Моррис
25
Уорд
12
МакКлири
77
Попа
77
Попа
12
МакКлири
11
Мейте
4
Келли
4
Келли
11
Мейте
7
Беренс
11
Граббан
11
Граббан
7
Беренс
15
Адейеми
12
Йетс
12
Йетс
15
Адейеми
9
Моррис
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
9
Моррис
14
Фишер
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
14
Фишер
Остались в запасе
Рединг
Ротерхэм
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Рединг - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Мадейски
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