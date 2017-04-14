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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бирмингем Сити
Ротерхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 14 апреля 2017
Ротерхэм
14.04.2017, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
85'
Д. Уорд
73'
К. Фрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бирмингем Сити
90'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Р. Теше
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
85'
80'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
К. Гарднер
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
К. Моррис
77'
75'
Желтая карточка
К. Фрей
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Фрей
Желтая карточка
У. Волкс
68'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Фишер
61'
Желтая карточка
Д. Мэтток
57'
55'
Замена
К. Фрей
️️️️
П. Робинсон
53'
Желтая карточка
К. Белик
Замена
Т. Адейеми
️️️️
Д. Ньюэлл
45'
42'
Желтая карточка
Л. Юткевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЛП
5
Крыстиан Белик
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Адейеми
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
4-4-2
12
О'Доннелл
14
Фишер
6
Аджайи
6
Вуд
3
Мэтток
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
6
Волкс
28
Тейлор
25
Уорд
9
Моррис
2-1-5-1-1
29
Кушчак
5
Шоттон
4
Робинсон
5
Белик
10
Нсуе
34
Адамс
16
Дэвис
8
Гарднер
17
Гроундс
8
Теше
10
Юткевич
14
Фишер
12
Йетс
12
Йетс
14
Фишер
11
Ньюэлл
15
Адейеми
15
Адейеми
11
Ньюэлл
9
Моррис
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
9
Моррис
8
Теше
19
Магома
19
Магома
8
Теше
4
Робинсон
11
Фрей
11
Фрей
4
Робинсон
8
Гарднер
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
8
Гарднер
Остались в запасе
Ротерхэм
Бирмингем Сити
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Нью-Йорк
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