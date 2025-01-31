Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5,50 млн

Зеду Юссуф - трансферы

Аль-Фат
11 июля 1999 (26), Бордо
#33 | Полузащитник
178 см
Коморские острова | Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
31.01.25 / 30.06.28
Фамаликан
Аль-Фат
6 млн €
04.08.22 / 31.01.25
Сент-Этьен
Фамаликан
1 млн €
Главные новости
Реакция болельщиков «Спартака» на продление контракта с Зобниным
11:08
2
В «Крыльях» прояснили судьбу спартаковца Чернова
10:50
Свежая информация по новому контракту «Спартака» с Денисовым
10:42
2
«Спартак» ведет работу по защитнику сборной Уругвая с опытом АПЛ
10:01
1
ФотоДевушка Батракова, которая старше его на 10 лет, выложила фото с совместного пляжного отдыха
09:30
8
«Спартак» продлил капитана, «Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ, антироссийские высказывания Шевченко и другие новости
02:00
В «Крыльях Советов» жалеют о трансфере игрока ЦСКА
01:48
3
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 3,5 месяца назад
01:39
1
В «Ростове» надеются на получение 3+ миллионов в 2026 году
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ворвался в топ-5, обыграв «Ньюкасл»
00:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 