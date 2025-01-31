Введите ваш ник на сайте
Главная
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Команды
Аль-Фат
Зеду Юссуф
Трансферы
€ 5,50 млн
Зеду Юссуф - трансферы
Аль-Фат
11 июля 1999 (26), Бордо
#33 | Полузащитник
178 см
Коморские острова | Франция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
31.01.25 / 30.06.28
Фамаликан
Аль-Фат
6 млн €
04.08.22 / 31.01.25
Сент-Этьен
Фамаликан
1 млн €
