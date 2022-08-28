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    Лаутаро Риналди - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Лаутаро
    Фамилия Риналди
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 5 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 65' -90' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    01.10.2022 1' -55' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    22'
    17.09.2022 1' -78' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    45' 5'
    10.09.2022 67' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    03.09.2022 77' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    85'
    28.08.2022 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
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