Лаутаро Риналди - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Лаутаро
|Фамилия
|Риналди
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лаутаро
|Фамилия
|Риналди
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|5
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|65' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|1' -55'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|22'
|17.09.2022
|1' -78'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|45' 5'
|10.09.2022
|67' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|03.09.2022
|77' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|85'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)