Геворг Наджарян - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Геворг
|Фамилия
|Наджарян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Геворг
|Фамилия
|Наджарян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|78' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:2
|Црвена Звезда (Белград)
|03.08.2022
|88' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|5:0
|Пюник (Ереван)
|26.07.2022
|88' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Пюник (Ереван)
|19.07.2022
|85' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|13.07.2022
|90' -123'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:3
(3:4)п
|Пюник (Ереван)
|05.07.2022
|90' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)