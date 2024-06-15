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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Атырау
Шахтер Караганда - Атырау: обзор матча 15 июня 2024
Шахтер Караганда
15.06.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Атырау
24'
П. Эужениу
45+3'
Н. Жагоров
81'
И. Стасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Атырау
Желтая карточка
А. Таттыбаев
85'
85'
Желтая карточка
О. Керимжанов
85'
Желтая карточка
Ж. Каямба
Желтая карточка
Р. Каньяс
85'
81'
ГОЛ! 0:3!
И. Стасевич
69'
Замена
И. Стасевич
️️️️
Н. Жагоров
67'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
П. Эужениу
67'
Замена
Я. Новак
️️️️
А. Нойок
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Ш. Флюк
46'
46'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Е. Оралбай
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Н. Жагоров
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Эужениу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
6
Митар Чукович
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
99
Педру Эужениу
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер Караганда
99
Данила Карпиков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Атырау
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
11
Жоэль Каямба
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
3-3-1-3
1
Цуприков
5
Стаменкович
2
Рыжук
3
Толордава
6
Чукович
88
Каньяс
15
Савкив
18
Назымханов
9
Флюк
10
Ашортия
9
Абдулла
3-3-2-1-1
1
Хаткевич
26
Керимжанов
18
Степанов
4
Жумаханов
19
Наджарян
55
Нойок
8
Такулов
14
Жагоров
10
Джуматов
99
Эужениу
11
Оралбай
9
Флюк
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
9
Флюк
99
Эужениу
11
Каямба
11
Каямба
99
Эужениу
55
Нойок
34
Новак
34
Новак
55
Нойок
14
Жагоров
7
Стасевич
7
Стасевич
14
Жагоров
11
Оралбай
14
Сигневич
14
Сигневич
11
Оралбай
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Атырау
99
Данила Карпиков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Шахтер Караганда - Атырау
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
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