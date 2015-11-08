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Сергей Гаврилов - статистика

Завершил карьеру
14 января 1987 (39), Томск
#99 | Полузащитник
170 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
13
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Локомотив
3 : 1
08.11.2015
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.11.2015
Металлург Л
1' - 86'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2015
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
18.10.2015
Энергомаш
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
11.10.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Авангард
2 : 2
04.10.2015
Динамо Бр
1' - 58'
29'
55'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
3 : 1
27.09.2015
Чертаново
1' - 90'
69'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Зенит
0 : 0
21.09.2015
Динамо Бр
1' - 86'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Орел
1 : 0
24.08.2015
Динамо Бр
1' - 74'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.08.2015
Локомотив
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Металлург Л
3 : 2
11.08.2015
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Динамо Бр
0 : 0
03.08.2015
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Энергомаш
0 : 1
28.07.2015
Динамо Бр
1' - 90'
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