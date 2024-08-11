Статистика по турнирам

Китай. Суперлига 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017