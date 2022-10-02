Вилан Сиприен - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Вилан
|Фамилия
|Сиприен
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Вилан
|Фамилия
|Сиприен
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|10
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -61'
|Сьон (Сьон)
|0:4
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|18.02.2023
|1' -90'
|Винтертур (Винтертур)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Сьон (Сьон)
|29.01.2023
|1' -42'
|Серветт (Женева)
|2:2
|Сьон (Сьон)
|41' 42'
|22.01.2023
|1' -86'
|Сьон (Сьон)
|2:3
|Лугано (Лугано)
|24' 58'
|12.11.2022
|1' -78'
|Сьон (Сьон)
|2:7
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|06.11.2022
|1' -76'
|Базель (Базель)
|0:0
|Сьон (Сьон)
|30.10.2022
|1' -46'
|Сьон (Сьон)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|22.10.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|90'
|02.10.2022
|46' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:3
|Винтертур (Винтертур)