Иван Столяров - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Столяров
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Столяров
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|25
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.05.2017
|1' -26'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.04.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|90'
|22.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.12.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|65'
|26.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.11.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|89'
|30.10.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|20.10.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|78'
|14.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.09.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.08.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.07.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)