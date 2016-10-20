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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Арсенал Т (мол)
Кр. Советов (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 20 октября 2016
Кр. Советов (мол)
20.10.2016, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал Т (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Арсенал Т (мол)
Желтая карточка
Н. Кирица
90'
80'
Замена
А. Лобзин
️️️️
Н. Голуб
Желтая карточка
И. Столяров
78'
72'
Замена
Э. Лукив
️️️️
Д. Доронин
Замена
Е. Сланко
️️️️
Е. Голенков
57'
55'
Замена
Д. Максумов
️️️️
А. Потапов
Красная карточка
Э. Набатов
45'
+1
Желтая карточка
Е. Голенков
43'
Желтая карточка
А. Дмитрюк
42'
24'
Желтая карточка
Я. Ивакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Андрей Краснов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
5
Александр Осипов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
21
Никита Голуб
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
54
Владимир Терехин
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
64
Виктор Грязин
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Арсенал Т (мол)
96
Александр Пучков
ВР
26
Илья Клементьев
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
48
Роман Пекулов
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
4-4-2
14
Конюхов
22
Краснов
53
Столяров
89
Масальский
97
Васильев
61
Кирица
98
Дмитрюк
78
Киселев
10
Набатов
22
Киреев
69
Голенков
3-3-1-1-2
31
Березин
80
Норматов
40
Борисов
6
Рукас
27
Мингазов
19
Доронин
5
Осипов
88
Потапов
20
Ивакин
9
Изотов
21
Голуб
69
Голенков
99
Сланко
99
Сланко
69
Голенков
88
Потапов
17
Максумов
17
Максумов
88
Потапов
21
Голуб
26
Лобзин
26
Лобзин
21
Голуб
19
Доронин
64
Лукив
64
Лукив
19
Доронин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Арсенал Т (мол)
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
54
Владимир Терехин
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
9
Берат Садик
ЦФ
48
Роман Пекулов
ЦП
26
Илья Клементьев
ЦЗ
59
Кирилл Чернов
ЦП
96
Александр Пучков
ВР
Остались в запасе
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
54
Владимир Терехин
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
48
Роман Пекулов
ЦП
26
Илья Клементьев
ЦЗ
59
Кирилл Чернов
ЦП
96
Александр Пучков
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Арсенал Т (мол)
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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