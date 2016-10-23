Андрей Рыбкин - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Рыбкин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|68
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Рыбкин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|20
|4
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2017
|47' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|65'
|15.04.2017
|64' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|03.03.2017
|72' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|04.12.2016
|78' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.11.2016
|1' -64'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.11.2016
|1' -76'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|18.11.2016
|1' -85'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.11.2016
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|30.10.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|68'
|23.10.2016
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.10.2016
|1' -74'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|30.09.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|74'
|24.09.2016
|1' -78'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26'
|15.09.2016
|1' -72'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.09.2016
|1' -73'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4' 47'
|26.08.2016
|76' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|21.08.2016
|1' -87'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|14.08.2016
|63' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.08.2016
|46' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:6
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.07.2016
|77' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)