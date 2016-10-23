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    Андрей Рыбкин - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Рыбкин
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 20 4 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2017 47' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    65'
    15.04.2017 64' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    90'
    03.03.2017 72' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    04.12.2016 78' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    29.11.2016 1' -64' ЦСКА (мол) (Москва) 6:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.11.2016 1' -76' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    18.11.2016 1' -85' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    05.11.2016 46' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    30.10.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    68'
    23.10.2016 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.10.2016 1' -74' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    30.09.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    74'
    24.09.2016 1' -78' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26'
    15.09.2016 1' -72' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    09.09.2016 1' -73' Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    4' 47'
    26.08.2016 76' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    21.08.2016 1' -87' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    14.08.2016 63' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:3 Амкар (мол) (Пермь)
    07.08.2016 46' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:6 ЦСКА (мол) (Москва)
    29.07.2016 77' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
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