Дмитрий Зинович - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Зинович
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Зинович
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|16
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|5'
|11.09.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|85'
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|17.06.2022
|1' -53'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|60'
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|53'
|11.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|02.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)