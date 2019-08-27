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Пансерраикос
Андрей Иван
Новости
€ 800 тыс
Андрей Иван - новости
Пансерраикос
4 января 1997 (29)
#9 | Нападающий
189 см
Румыния
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Публикации
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
2019.08.27 18:43
2
«Краснодар» отдал форварда Ивана в аренду «Рапиду»
2018.06.25 08:08
1
«Рапид» ведет переговоры с «Краснодаром» об аренде Ивана
2018.06.18 09:52
4
«Краснодар» хочет продать Андрея Ивана за 1,5 миллиона
2018.05.25 06:17
3
Иван: «Не знаю, что мне делать, чтобы играть. Весь сезон у «Краснодара» выходят на поле 13 футболистов»
2018.03.20 00:00
5
Андрей Иван: «Барса» следила за мной полтора года, но я решил перейти в «Краснодар»
2017.11.18 06:31
16
Новичок «Краснодара» Иван не поможет команде в играх с «Люнгбю» и «Спартаком»
2017.07.26 18:27
5
Гендиректор «Краснодара» прокомментировал желание Ивана хорошо зарабатывать
2017.07.25 20:06
8
Фото
Новичок «Краснодара» Иван признался, что хочет зарабатывать хорошие деньги
2017.07.25 14:37
34
Иван готов играть на любой позиции в «Краснодаре»
2017.07.20 11:44
6
«Краснодар» достиг договоренности с «Университатей» о переходе Ивана
2017.07.17 18:49
6
«Локомотив» и ЦСКА готовы арендовать форварда «Университати» Ивана
2017.06.19 09:32
10
«Локомотив» предложил 3 миллиона за Андрея Ивана, которым интересовались «Зенит» и «Барселона»
2017.02.22 15:46
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