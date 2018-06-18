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    «Рапид» ведет переговоры с «Краснодаром» об аренде Ивана

    Нападающий «Краснодара» Андрей Иван может перебраться в чемпионат Австрии.

    21-летний футболист входит в сферу интересов «Рапида». Австрийская сторона готова арендовать румынского нападающего.

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассчитывает этим летом продать своего футболиста за 1,5 миллиона евро. Год назад он обошелся российскому клубу в 4 миллиона при переходе из «Университати».

    В минувшем сезоне Иван провел на поле в общей сложности лишь 32 минуты.

    Источник: Spox.com

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    18.06.2018 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1168

      Argon 20 июня 2018, 01:11

      Странная покупка этот Иван. Я его только за молодежку видел

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 18 июня 2018, 11:22

      Бачили очи шо куповали?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Нас Много 18 июня 2018, 11:33

      ))) Купували так правильно по-украински. А я лично стараюсь писать в русской транскрипции, чтобы было понятней всем и правильно читали.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июня 2018, 10:05

      кстати Ивана избрали рпезидентом колумьии сегодня

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