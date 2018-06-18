«Рапид» ведет переговоры с «Краснодаром» об аренде Ивана

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван может перебраться в чемпионат Австрии.

21-летний футболист входит в сферу интересов «Рапида». Австрийская сторона готова арендовать румынского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассчитывает этим летом продать своего футболиста за 1,5 миллиона евро. Год назад он обошелся российскому клубу в 4 миллиона при переходе из «Университати».

В минувшем сезоне Иван провел на поле в общей сложности лишь 32 минуты.