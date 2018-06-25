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    «Краснодар» отдал форварда Ивана в аренду «Рапиду»

    Нападающий «Краснодара» Андрей Иван продолжит выступление в составе венского «Рапида».

    «Краснодар» и «Рапид» достигли договоренности об аренде форварда до конца сезона-2018/2019 с правом последующего выкупа.

    21-летний нападающий перешел в «Краснодар» из румынского клуба «Университатя» (Крайова) летом 2017 года и с тех пор принял участие в девяти официальных матчах в составе главной команды «горожан» – во всех он выходил на замену и не отметился забитыми мячами или результативными передачами.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.06.2018 08:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 08:59

      Возможно он там получит игровую практику, но желательно здесь было отдавать в аренду, чтобы он быстрее адаптировался к РФПЛ. Или не было вариантов ?...

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