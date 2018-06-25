«Краснодар» отдал форварда Ивана в аренду «Рапиду»

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван продолжит выступление в составе венского «Рапида».

«Краснодар» и «Рапид» достигли договоренности об аренде форварда до конца сезона-2018/2019 с правом последующего выкупа.

21-летний нападающий перешел в «Краснодар» из румынского клуба «Университатя» (Крайова) летом 2017 года и с тех пор принял участие в девяти официальных матчах в составе главной команды «горожан» – во всех он выходил на замену и не отметился забитыми мячами или результативными передачами.