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Испания. Сегунда
Команды
Кордоба
Нельсон Монте
Статистика
€ 500 тыс
Нельсон Монте - статистика
Кордоба
20 июля 1995 (31)
#20 | Защитник
187 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
1 : 2
18.09.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Сабадель
3 : 2
07.09.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Португалия. Примейра 2022/2023
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Португалия. Примейра 2017/2018
Португалия. Примейра 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
28
0
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Альмерия
3 : 2
09.06.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Кастельон
1 : 1
06.06.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
1 : 0
31.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 1
24.05.2026
Альмерия
1' - 46'
34'
Испания. Сегунда, 40 тур
Альмерия
1 : 2
16.05.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
0 : 0
09.05.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Гранада
2 : 4
26.04.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Альмерия
3 : 2
19.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Расинг
5 : 1
12.04.2026
Альмерия
1' - 90'
19'
Испания. Сегунда, 34 тур
Альмерия
2 : 1
05.04.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Кастельон
2 : 0
02.04.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Альмерия
5 : 1
29.03.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Уэска
1 : 3
20.03.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 0
14.03.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
3 : 0
09.03.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Альбасете
1 : 1
27.02.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Альмерия
2 : 1
21.02.2026
Кордоба
1' - 90'
27'
Испания. Сегунда, 26 тур
Альмерия
3 : 2
13.02.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Кадис
1 : 2
08.02.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альмерия
4 : 2
01.02.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Эйбар
1 : 0
25.01.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Альмерия
1 : 2
17.01.2026
Депортиво
1' - 90'
76'
Испания. Сегунда, 21 тур
Мирандес
2 : 2
10.01.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Альмерия
3 : 2
03.01.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Малага
2 : 1
21.12.2025
Альмерия
1' - 90'
76'
Испания. Сегунда, 17 тур
ФК Андорра
1 : 2
06.12.2025
Альмерия
1' - 90'
15'
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
0 : 0
29.11.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Сеута
3 : 2
26.11.2025
Альмерия
1' - 90'
82'
Испания. Сегунда, 15 тур
Леганес
0 : 3
22.11.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
3 : 0
16.11.2025
Кадис
1' - 90'
58'
Испания. Сегунда, 12 тур
Альмерия
3 : 1
01.11.2025
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
1 : 0
26.10.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
4 : 2
11.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Депортиво
1 : 1
04.10.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
27.09.2025
Альмерия
1' - 90'
46'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 1
20.09.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
3 : 1
13.09.2025
Альмерия
1' - 79'
14'
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