Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008