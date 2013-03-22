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    Микаэль Форсселл - статистика

    Нападающий
    Имя Микаэль
    Фамилия Форсселл
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1981 (41 год)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2013 Был в запасе Белоруссия 1:1 Финляндия
    07.06.2013 77' -90' Финляндия 1:0 Белоруссия
    22.03.2013 Был в запасе Испания 1:1 Финляндия
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