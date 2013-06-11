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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Финляндия
Беларусь - Финляндия: обзор матча 11 июня 2013
Беларусь
11.06.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
1 : 1
Завершен
Финляндия
85'
Д. Верховцов
22'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Финляндия
ГОЛ! 1:1!
Д. Верховцов
Пас отдал
Т. Калачев
85'
84'
Желтая карточка
П. Араюри
83'
Замена
П. Араюри
️️️️
К. Хямяляйнен
Замена
П. Ситко
️️️️
А. Мартынович
79'
76'
Замена
Т. Фурухольм
️️️️
Т. Пукки
71'
Желтая карточка
Я. Хурме
Замена
Р. Брессан
️️️️
А. Путило
64'
Желтая карточка
С. Кисляк
50'
Замена
С. Кисляк
️️️️
О. Веретило
46'
Желтая карточка
О. Веретило
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Еременко
8'
Желтая карточка
Р. Еременко
5'
Желтая карточка
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Яркко Хурме
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
19
Александер Ринг
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Павел Ситко
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
13
Александр Павлов
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
13
Микко Сумусало
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
0
Мика Ояла
ЦП
6
Себастьян Маннстрём
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-5-1
1
Веремко
5
Трубило
18
Верховцов
0
Веретило
4
Мартынович
2
Драгун
17
Олехнович
10
Глеб
14
Путило
23
Калачев
0
Родионов
4-5-1
1
Мяенпяя
22
Хурме
22
Райтала
3
Мойсандер
2
Пасанен
19
Ринг
14
Спарв
7
Еременко
21
Хямяляйнен
8
Хетемай
10
Пукки
4
Мартынович
26
Ситко
26
Ситко
4
Мартынович
0
Веретило
15
Кисляк
15
Кисляк
0
Веретило
14
Путило
7
Брессан
7
Брессан
14
Путило
10
Пукки
20
Фурухольм
20
Фурухольм
10
Пукки
21
Хямяляйнен
2
Араюри
2
Араюри
21
Хямяляйнен
Остались в запасе
Беларусь
Финляндия
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
13
Александр Павлов
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
13
Микко Сумусало
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
0
Мика Ояла
ЦП
6
Себастьян Маннстрём
ЦП
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Кари Аркивуо
ЦП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
13
Александр Павлов
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
13
Микко Сумусало
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
0
Мика Ояла
ЦП
6
Себастьян Маннстрём
ЦП
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Кари Аркивуо
ЦП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Беларусь - Финляндия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Центральный
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