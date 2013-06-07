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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Беларусь
Финляндия - Беларусь: обзор матча 07 июня 2013
Финляндия
07.06.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
1 : 0
Завершен
Беларусь
57'
С. Веремко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Беларусь
90'
+1
Вторая желтая
П. Нехайчик
Желтая карточка
П. Пасанен
82'
79'
Замена
Т. Калачев
️️️️
И. Шитов
77'
Желтая карточка
П. Нехайчик
Замена
М. Форсселл
️️️️
Т. Пукки
77'
Замена
Т. Спарв
️️️️
Т. Тайнио
68'
66'
Замена
А. Павлов
️️️️
С. Драгун
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Веремко
57'
Замена
Я. Хурме
️️️️
К. Аркивуо
53'
17'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
С. Баланович
Желтая карточка
М. Халсти
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Яркко Хурме
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
0
Мика Ояла
ЦП
13
Микко Сумусало
ЦП
6
Себастьян Маннстрём
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
26
Павел Ситко
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
13
Александр Павлов
АП
23
Тимофей Калачев
ПП
11
Максим Скавыш
ЦФ
2-5-2-1
1
Мяенпяя
2
Пасанен
22
Райтала
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
13
Аркивуо
16
Тайнио
7
Еременко
19
Ринг
0
Халсти
10
Пукки
3-3-3-1
1
Веремко
19
Бордачев
4
Мартынович
21
Филипенко
4
Шитов
15
Кисляк
13
Баланович
14
Путило
2
Драгун
10
Глеб
0
Родионов
13
Аркивуо
22
Хурме
22
Хурме
13
Аркивуо
16
Тайнио
14
Спарв
14
Спарв
16
Тайнио
10
Пукки
9
Форсселл
9
Форсселл
10
Пукки
13
Баланович
23
Нехайчик
23
Нехайчик
13
Баланович
2
Драгун
13
Павлов
13
Павлов
2
Драгун
4
Шитов
23
Калачев
23
Калачев
4
Шитов
Остались в запасе
Финляндия
Беларусь
0
Мика Ояла
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
13
Микко Сумусало
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
6
Себастьян Маннстрём
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
26
Павел Ситко
ЦП
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
7
Ренан Брессан
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
0
Мика Ояла
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
13
Микко Сумусало
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
6
Себастьян Маннстрём
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
Остались в запасе
26
Павел Ситко
ЦП
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
7
Ренан Брессан
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Финляндия - Беларусь
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Эли Хакмон
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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