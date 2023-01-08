Федерико Рикка - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Рикка
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Рикка
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|22
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|04.03.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|71'
|26.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|43'
|04.02.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|37'
|28.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|69'
|17.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|13.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|08.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|78'
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|57'
|30.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|77'
|08.10.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|27.08.2022
|1' -87'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|21.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)