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    Федерико Рикка - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Федерико
    Фамилия Рикка
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 22 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    04.03.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    71'
    26.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    10.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    43'
    04.02.2023 1' -90' Серен (Серен) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    37'
    28.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    69'
    17.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    13.01.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    08.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    78'
    26.12.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.11.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    05.11.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    57'
    30.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    22.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    77'
    08.10.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.09.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.09.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    27.08.2022 1' -87' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    21.08.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
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