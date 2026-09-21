Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Федерико Рикка - статистика

Бельграно
1 декабря 1994 (31)
#16 | Защитник
179 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Бельграно
2 : 1
21.09.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
13.09.2026
Бельграно
1' - 64'
Аргентина. Примера, 8 тур
Бельграно
1 : 1
05.09.2026
Уракан
Был в запасе
Аргентина. Примера, 7 тур
Атлетико Тукуман
0 : 0
30.08.2026
Бельграно
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
28
1
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
2 : 1
24.05.2025
Оуд-Хеверли
1' - 89'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
16.05.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
03.05.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 1
22.04.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
4 : 4
19.04.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Мехелен
1 : 1
13.04.2025
Оуд-Хеверли
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
2 : 2
05.04.2025
Оуд-Хеверли
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
28.03.2025
Шарлеруа
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
16.03.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Кортрейк
2 : 0
08.03.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
02.03.2025
Вестерло
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
2 : 2
22.02.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
15.02.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
1 : 0
08.02.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
19'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.01.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
26.01.2025
Гент
1' - 90'
78'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Юнион СЖ
1 : 0
19.01.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Генк
2 : 0
11.01.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
22.12.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
40'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
14.12.2024
Шарлеруа
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Стандард
1 : 1
07.12.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
01.12.2024
Андерлехт
1' - 70'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
24.11.2024
Юнион СЖ
1' - 90'
79'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
5 : 0
05.10.2024
Оуд-Хеверли
1' - 12'
12'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
3 : 0
29.09.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
22.09.2024
Кортрейк
1' - 90'
87'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 1
15.09.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
31.08.2024
Стандард
1' - 90'
60'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Вестерло
1 : 1
24.08.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
18.08.2024
Серкль Брюгге
65' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+