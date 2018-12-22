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Йохан Джуру
Статистика
Йохан Джуру - статистика
Завершил карьеру
18 января 1987 (39), Абиджан
#5 | Защитник
191 см | 87 кг
Швейцария | Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Emirates Cup 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
22.12.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0 : 0
16.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
09.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
24.11.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
СПАЛ
2 : 2
10.11.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
СПАЛ
1 : 2
07.10.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2 : 1
01.10.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
СПАЛ
0 : 2
27.09.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
СПАЛ
2 : 0
17.09.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 0
02.09.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
1 : 0
26.08.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
19.08.2018
СПАЛ
Был в запасе
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