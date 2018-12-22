Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Emirates Cup 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008