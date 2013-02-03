Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок РЖД 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007 Товарищеские матчи 2007