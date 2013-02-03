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Кристиан Брокки - статистика

Завершил карьеру
30 января 1976 (50)
#32 | Полузащитник
172 см | 70 кг
Италия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3 : 2
03.02.2013
Лацио
64' - 71'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
26.01.2013
Кьево
1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 2
19.01.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
05.01.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
0 : 1
22.12.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
1 : 0
15.12.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
0 : 0
17.11.2012
Лацио
1' - 57'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 2
11.11.2012
Рома
75' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
4 : 0
04.11.2012
Лацио
46' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 1
31.10.2012
Торино
85' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 0
28.10.2012
Лацио
78' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 2
20.10.2012
Милан
83' - 90'
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