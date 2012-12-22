Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 22 декабря 2012
Сампдория
22.12.2012, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
31'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
90'
+1
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Клозе
88'
Замена
М. Сиани
️️️️
С. Маури
82'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
80'
76'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Икарди
68'
66'
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Г. Берарди
58'
Желтая карточка
Р. Сориано
46'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Н. Крстичич
46'
41'
Желтая карточка
С. Лулич
31'
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
35
Россини
21
Коста
5
Гастальделло
28
Берарди
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
11
Мунари
15
Поли
9
Икарди
23
Эдер
4-5-1
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
26
Раду
20
Бьява
6
Маури
10
Эрнанес
15
Гонсалес
24
Ледесма
19
Лулич
11
Клозе
28
Берарди
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
28
Берарди
7
Крстичич
21
Сориано
21
Сориано
7
Крстичич
9
Икарди
9
Поцци
9
Поцци
9
Икарди
10
Эрнанес
39
Каванда
39
Каванда
10
Эрнанес
6
Маури
13
Сиани
13
Сиани
6
Маури
11
Клозе
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Клозе
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
29
Хуан Антонио
ЦФ
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
29
Хуан Антонио
ЦФ
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+