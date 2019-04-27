Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каллум Хэрриот - статистика

Завершил карьеру
4 марта 1994 (32)
#11 | Полузащитник
165 см | 66 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
2
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
2 : 1
27.04.2019
Рединг
Был в запасе
66'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Рединг
0 : 0
22.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Рединг
2 : 1
13.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
87'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Норвич Сити
2 : 2
10.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Халл Сити
3 : 1
06.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Рединг
2 : 1
30.03.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
0 : 0
16.03.2019
Рединг
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Рединг
0 : 3
12.03.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
3 : 2
09.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
02.03.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
16.02.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
13.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 0
02.02.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
1 : 4
01.01.2019
Суонси
Был в запасе
77'
Главные новости
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+