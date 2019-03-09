Каллум Хэрриот - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Хэрриот
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|165
|Вес
|66
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Хэрриот
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|165
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|2
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|66'
|22.04.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|87'
|10.04.2019
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:1
|Рединг (Рединг)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Престон (Престон)
|16.03.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|44'
|12.03.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|3:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|90'
|02.03.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.02.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|13.02.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|02.02.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|29.01.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:4
|Суонси (Суонси)
|77'