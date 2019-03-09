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    Каллум Хэрриот - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Каллум
    Фамилия Хэрриот
    Команда Рединг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 1994 (29 лет)
    Рост 165
    Вес 66
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 2 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2019 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Рединг (Рединг)
    66'
    22.04.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.04.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Рединг (Рединг)
    13.04.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    87'
    10.04.2019 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Рединг (Рединг)
    06.04.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:1 Рединг (Рединг)
    30.03.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Престон (Престон)
    16.03.2019 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Рединг (Рединг)
    44'
    12.03.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:3 Лидс (Лидс)
    09.03.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 3:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    90'
    02.03.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Рединг (Рединг)
    23.02.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    16.02.2019 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4:0 Рединг (Рединг)
    13.02.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    09.02.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Рединг (Рединг)
    02.02.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    29.01.2019 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Рединг (Рединг)
    01.01.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:4 Суонси (Суонси)
    77'
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