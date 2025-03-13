Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Команды
Кубань Холдинг
Илья Захаров
Трансферы
Илья Захаров - трансферы
Кубань Холдинг
7 августа 1996 (29), Ростов-на-Дону
#27 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.03.25 / -
Динамо Киров
Кубань Холдинг
Свободный агент
30.01.24 / 13.03.25
Амкар-Пермь
Динамо Киров
Свободный агент
01.07.18 / 01.07.20
Академия им. Понедельника
Черноморец
Свободный агент
01.07.17 / 01.07.18
Ростов-2
Академия им. Понедельника
Свободный агент
01.01.16 / 01.07.17
СКА
Ростов-2
Свободный агент
