Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Захаров - трансферы

Кубань Холдинг
7 августа 1996 (29), Ростов-на-Дону
#27 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.03.25 / -
Динамо Киров
Кубань Холдинг
Свободный агент
30.01.24 / 13.03.25
Амкар-Пермь
Динамо Киров
Свободный агент
01.07.18 / 01.07.20
Академия им. Понедельника
Черноморец
Свободный агент
01.07.17 / 01.07.18
Ростов-2
Академия им. Понедельника
Свободный агент
01.01.16 / 01.07.17
СКА
Ростов-2
Свободный агент
Главные новости
Бубнов отреагировал на сравнение Талалаева с Лобановским
10:42
Мостовой рассказал, как в 1993 году сожгли его машину
10:30
В «Сосьедаде» оценили выступление Захаряна – россиянин забил гол в Кубке Испании
10:13
«Подбежал, взял на себя одного»: друг Мостового раскрыл подробности попытки похищения
09:42
Дзюба в восторге от игрока «Локо: «Пацан заслуживает огромнейшего уважения»
09:35
Мамаев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он желает в этом сезоне
09:23
1
Бубнов назвал российского футболиста, который сильнее Гюлера из «Реала»
08:58
3
Челестини: «ЦСКА на пределе, надеемся, дотянем до зимы»
08:43
1
Первые слова Мостового после попытки похищения, сын Аршавина стал чемпионом со «Спартаком», Роналду проиграл 13-й турнир с «Аль-Насром» и другие новости
01:30
Реакция Роналду на вылет «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии
01:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 