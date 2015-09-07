Артем Кирьян - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кирьян
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Артем
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кирьян
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|17
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|01.11.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|18.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|62'
|21.09.2015
|53' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|1' -46'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|5'
|07.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|34'
|01.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|46' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|46' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|20.07.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)