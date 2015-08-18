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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Астрахань
Афипс - Астрахань: обзор матча 18 августа 2015
Афипс
18.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
4 : 0
Завершен
Астрахань
3'
С. Ваниев
10'
А. Маслевский
15'
К. Белов
60'
О. Правило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Афипс - Астрахань
Замена
А. Ешугов
️️️️
К. Белов
84'
73'
Желтая карточка
А. Голубев
Замена
Ф. Черкасов
️️️️
С. Ваниев
60'
ГОЛ! 4:0!
О. Правило
60'
53'
Желтая карточка
Л. Уруру
Желтая карточка
М. Мулляр
53'
46'
Замена
М. Ажмухамбетов
️️️️
А. Зенин
30'
Замена
К. Васильев
️️️️
Д. Качура
21'
Замена
Н. Ястребов
️️️️
Т. Измуханов
ГОЛ! 3:0!
К. Белов
15'
Желтая карточка
И. Юдин
13'
ГОЛ! 2:0!
А. Маслевский
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Ваниев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
95
Артем Кирьян
ЦЗ
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
25
Олег Правило
ЦЗ
37
Александр Коденец
ЦЗ
15
Роман Хибаба
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
25
Сергей Сечин
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
22
Филипп Черкасов
ЦП
9
Алий Ешугов
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Астрахань
21
Александр Гарянин
ВР
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
16
Даурен Шадиев
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
8
Денис Щучкин
ЦФ
3-2-3-1
1
Шамрин
37
Коденец
15
Хибаба
3
Юдин
25
Правило
4
Мулляр
6
Белов
18
Петрук
9
Ваниев
23
Маслевский
3-2-4-1
57
Целовальников
2
Григорян
5
Анисимов
78
Качура
93
Гараев
20
Измуханов
12
Панфилов
14
Зенин
7
Уруру
25
Сечин
14
Голубев
9
Ваниев
22
Черкасов
22
Черкасов
9
Ваниев
6
Белов
9
Ешугов
9
Ешугов
6
Белов
78
Качура
25
Васильев
25
Васильев
78
Качура
20
Измуханов
27
Ястребов
27
Ястребов
20
Измуханов
14
Зенин
15
Ажмухамбетов
15
Ажмухамбетов
14
Зенин
Остались в запасе
Афипс
Астрахань
16
Владимир Чуев
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
10
Олег Ещенко
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
8
Денис Щучкин
ЦФ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
21
Александр Гарянин
ВР
16
Даурен Шадиев
ЦП
Главный тренер
Сергей Гунько
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
10
Олег Ещенко
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Остались в запасе
8
Денис Щучкин
ЦФ
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
21
Александр Гарянин
ВР
16
Даурен Шадиев
ЦП
Главный тренер
Сергей Гунько
Статистика матча Афипс - Астрахань
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Андрей-Арена
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