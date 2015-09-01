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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Алания
Афипс - Алания: обзор матча 01 сентября 2015
Афипс
01.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
3 : 0
Завершен
Алания
12'
А. Коденец
39'
А. Маслевский (П)
90+1'
И. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Афипс - Алания
ГОЛ! 3:0!
И. Семенов
90'
+1
Замена
В. Калинкин
️️️️
О. Ещенко
90'
Замена
М. Мулляр
️️️️
С. Дрампов
90'
Замена
Ю. Иванов
️️️️
К. Белов
83'
80'
Желтая карточка
М. Дойати
Замена
И. Семенов
️️️️
С. Ваниев
77'
76'
Желтая карточка
А. Алборов
Желтая карточка
К. Белов
74'
72'
Замена
С. Джиоев
️️️️
А. Закаев
Замена
Ф. Черкасов
️️️️
А. Коденец
57'
48'
Желтая карточка
М. Бутуев
46'
Замена
М. Дойати
️️️️
Р. Маргиев
45'
Желтая карточка
Р. Маргиев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Маслевский
39'
28'
Замена
А. Закаев
️️️️
С. Качмазов
ГОЛ! 1:0!
А. Коденец
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
15
Роман Хибаба
ЦЗ
37
Александр Коденец
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
9
Станислав Ваниев
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Руслан Маргиев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
21
Герман Туаев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
22
Филипп Черкасов
ЦП
25
Юрий Иванов
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
5
Олег Саккати
ЦЗ
70
Азат Закаев
ОП
10
Сослан Джиоев
ЦП
88
Александр Дудаев
ЦП
31
Инал Засеев
ЦФ
3-2-4-1
1
Шамрин
95
Кирьян
75
Дрампов
44
Золотов
37
Коденец
15
Хибаба
9
Ваниев
10
Ещенко
18
Петрук
6
Белов
23
Маслевский
3-5-1-1
1
Хайманов
3
Кайтов
15
Плиев
4
Качмазов
9
Алборов
18
Джиоев
27
Базаев
21
Туаев
44
Бутуев
8
Маргиев
15
Гогичаев
75
Дрампов
4
Мулляр
4
Мулляр
75
Дрампов
10
Ещенко
46
Калинкин
46
Калинкин
10
Ещенко
37
Коденец
22
Черкасов
22
Черкасов
37
Коденец
6
Белов
25
Иванов
25
Иванов
6
Белов
9
Ваниев
8
Семенов
8
Семенов
9
Ваниев
4
Качмазов
70
Закаев
70
Закаев
4
Качмазов
8
Маргиев
7
Дойати
7
Дойати
8
Маргиев
Закаев
10
Джиоев
10
Джиоев
Закаев
Остались в запасе
Афипс
Алания
16
Владимир Чуев
ВР
3
Иван Юдин
ЦЗ
88
Александр Дудаев
ЦП
5
Олег Саккати
ЦЗ
31
Инал Засеев
ЦФ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
3
Иван Юдин
ЦЗ
Остались в запасе
88
Александр Дудаев
ЦП
5
Олег Саккати
ЦЗ
31
Инал Засеев
ЦФ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Афипс - Алания
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
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Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
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Алания
4 : 1
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0 : 0
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3 : 0
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Андрей-Арена
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