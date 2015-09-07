Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Терек-2
Афипс - Терек-2: обзор матча 07 сентября 2015
Афипс
07.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
3 : 7
Завершен
Терек-2
4'
А. Маслевский
73'
А. Маслевский
90+1'
А. Маслевский
33'
А. Гарисултанов
35'
Д. Кадиев
54'
Е. Дегтярев
60'
А. Гарисултанов
65'
Е. Дегтярев
76'
А. Ахъядов
78'
З. Осмаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Афипс - Терек-2
ГОЛ! 3:7!
А. Маслевский
90'
+1
83'
Замена
А. Кадыров
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
А. Маслевский
80'
79'
Замена
И. Акаев
️️️️
А. Гарисултанов
78'
ГОЛ! 2:7!
З. Осмаев
77'
Желтая карточка
И. Акаев
76'
ГОЛ! 2:6!
А. Ахъядов
Замена
В. Ижик
️️️️
С. Дрампов
75'
73'
Желтая карточка
А. Гарисултанов
73'
Замена
А. Янарсаев
️️️️
Е. Дегтярев
ГОЛ! 2:5!
А. Маслевский
73'
72'
Замена
З. Осмаев
️️️️
А. Семячкин
Замена
Ю. Иванов
️️️️
К. Белов
68'
65'
ГОЛ! 1:5!
Е. Дегтярев
60'
ГОЛ! 1:4!
А. Гарисултанов
54'
ГОЛ! 1:3!
Е. Дегтярев
47'
Желтая карточка
А. Семячкин
46'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Д. Кадиев
Замена
И. Юдин
️️️️
О. Ещенко
46'
43'
Желтая карточка
Д. Кадиев
Желтая карточка
С. Ваниев
42'
Замена
Ф. Черкасов
️️️️
И. Семенов
40'
37'
Желтая карточка
Е. Дегтярев
35'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кадиев
Желтая карточка
А. Кирьян
34'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Гарисултанов
18'
Желтая карточка
С. Абдурашидов
ГОЛ! 1:0!
А. Маслевский
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
15
Роман Хибаба
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
9
Станислав Ваниев
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
77
Виталий Ижик
ЦЗ
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
22
Филипп Черкасов
ЦП
25
Юрий Иванов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
83
Алибег Гераев
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-5-1
1
Шамрин
15
Хибаба
44
Золотов
75
Дрампов
95
Кирьян
9
Ваниев
6
Белов
10
Ещенко
18
Петрук
8
Семенов
23
Маслевский
4-5-1
81
Майрбеков
60
Гарисултанов
36
Адаев
44
Кадиев
95
Абубакаров
10
Кацаев
73
Мутошвили
11
Дегтярев
8
Шалбузов
72
Абдурашидов
28
Семячкин
75
Дрампов
77
Ижик
77
Ижик
75
Дрампов
8
Семенов
22
Черкасов
22
Черкасов
8
Семенов
6
Белов
25
Иванов
25
Иванов
6
Белов
10
Ещенко
3
Юдин
3
Юдин
10
Ещенко
10
Кацаев
77
Кадыров
77
Кадыров
10
Кацаев
60
Гарисултанов
87
Акаев
87
Акаев
60
Гарисултанов
28
Семячкин
90
Осмаев
90
Осмаев
28
Семячкин
11
Дегтярев
78
Янарсаев
78
Янарсаев
11
Дегтярев
44
Кадиев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
44
Кадиев
Остались в запасе
Афипс
Терек-2
16
Владимир Чуев
ВР
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Остались в запасе
83
Алибег Гераев
ЦП
27
Рамзан Асаев
ВР
Статистика матча Афипс - Терек-2
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Шутов
(Новочеркасск)
Стадион:
Андрей-Арена
Новости команд
Все
Афипс
Терек-2
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Форвард «Афипса» Калмыков ростом 194 сантиметра перешел в «Анжи»
2017.12.30 15:33
2
Товарищеский матч. «Краснодар» минимально обыграл «Афипс»
2016.06.28 20:08
Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча
2015.11.16 11:16
Потенциальный инвестор «Кубани»: «Пока в клубе существует двоевластие, помочь нереально»
2015.09.11 06:36
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Форвард «Афипса» Калмыков ростом 194 сантиметра перешел в «Анжи»
2017.12.30 15:33
2
Товарищеский матч. «Краснодар» минимально обыграл «Афипс»
2016.06.28 20:08
Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча
2015.11.16 11:16
Потенциальный инвестор «Кубани»: «Пока в клубе существует двоевластие, помочь нереально»
2015.09.11 06:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+