Владислав Разделкин - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Разделкин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Разделкин
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|9
|1
|0
|3
|0
|Спартак М (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -60'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|12.05.2017
|1' -61'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|30.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.04.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.04.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|60'
|14.04.2017
|67' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.04.2017
|1' -67'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|1' -84'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|66' 72'
|04.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|78'
|04.12.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.11.2016
|89' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|25.11.2016
|84' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2016
|85' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.11.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|28.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.07.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)