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    Владислав Разделкин - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Разделкин
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 апреля 1998 (24 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 9 1 0 3 0
    Спартак М (мол) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -60' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    12.05.2017 1' -61' Амкар (мол) (Пермь) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    30.04.2017 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    27.04.2017 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.04.2017 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    60'
    14.04.2017 67' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    07.04.2017 1' -67' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2017 1' -84' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    66' 72'
    04.03.2017 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    78'
    04.12.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 6:2 Рубин (мол) (Казань)
    30.11.2016 89' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    25.11.2016 84' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    19.11.2016 85' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    04.11.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    28.10.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    15.10.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    27.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    21.08.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.08.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.07.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
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