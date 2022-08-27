Адам Дзанетопулос - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Дзанетопулос
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Дзанетопулос
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.12.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|27.08.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.08.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)
|49'