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    Адам Дзанетопулос - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Дзанетопулос
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Родной город Волос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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