Филипп Сендерос - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Сендерос
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Сендерос
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|6:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.05.2015
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|08.11.2014
|88' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|04.10.2014
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|27.09.2014
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|61'
|20.09.2014
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|13.09.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|31.08.2014
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.08.2014
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|67'
|16.08.2014
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)