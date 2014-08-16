Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 16 августа 2014
Сток Сити
16.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
50'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
83'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Вайманн
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
83'
81'
Желтая карточка
А. Хаттон
71'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
71'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
15'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
27
Бардсли
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
92
Диуф
7
Арнаутович
9
Кркич
3-3-2-2
1
Гьюзан
12
Влаар
14
Сендерос
21
Хаттон
26
Сиссоко
8
Вествуд
15
Ричардсон
28
Н'Зогбиа
18
Делф
11
Агбонлахор
18
Вайманн
12
Уилэн
16
Адам
16
Адам
12
Уилэн
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
18
Вайманн
10
Бакуна
10
Бакуна
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
10
Грилиш
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+