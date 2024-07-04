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Арсенал
Давид Райя
Трансферы
€ 30 млн
Давид Райя - трансферы
Арсенал
15 сентября 1995 (30)
#1 | Вратарь
183 см
Испания
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04.07.24 / -
Брентфорд
Арсенал
31,90 млн €
15.08.23 / 30.06.24
Брентфорд
Арсенал
Аренда 3,50 млн €
06.07.19 / 04.07.24
Блэкберн
Брентфорд
3,35 млн €
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