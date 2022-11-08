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    Давид Рая - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Давид
    Фамилия Рая
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Эвертон 1:0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 27 тур
    06.03.2023 1' - 90' Брентфорд 3:2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    18.02.2023 1' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2
    (5:6)п    		 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
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