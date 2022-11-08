Давид Рая - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Рая
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Рая
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|06.03.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|3:2
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)