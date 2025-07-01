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Суонси
Кэмерон Берджесс
Трансферы
€ 1,50 млн
Кэмерон Берджесс - трансферы
Суонси
21 октября 1995 (30), Абердин
#15 | Защитник
194 см
Австралия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / 30.06.28
Ипсвич Таун
Суонси
Свободный агент
15.08.21 / 01.07.25
Аккрингтон Стэнли
Ипсвич Таун
880 тыс €
18.07.16 / 05.01.17
Фулхэм
Олдхэм
Аренда
26.01.16 / 31.05.16
Фулхэм
Челтенхэм
Аренда
15.01.15 / 31.05.15
Фулхэм
Росс Каунти
Аренда
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